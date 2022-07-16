Всемирный банк рекомендовал ослабить санкции против РФ

Санкции, введенные странами Запада против России, необходимо ослабить для разрешения продовольственного кризиса. Такое заявление 15 июля сделали главы Всемирного банка, Продовольственной и сельскохозяйственной организации, Международного валютного фонда, Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной торговой организации.

«Пандемия COVID-19, перебои в международных цепочках поставок и последствия конфликта вокруг Украины серьезно нарушили взаимосвязанные рынки продовольствия, топлива и удобрений. По данным ВПП, к июню 2022 года число людей, страдающих от острой нехватки продовольствия, у кого доступ к продовольствию в краткосрочной перспективе будет ограничен до реальной угрозы жизни, увеличилось до 345 миллионов в 82 странах», — говорится на сайте Всемирного банка.

Одной из мер, которые могут помочь в решении накопившихся проблем, политики считают снятие ограничений, наложенных на Москву западными странами.

«Кризис 2008 года научил нас тому, что введение глобальных торговых ограничений напрямую способствует росту цен на продовольствие. Снятие экспортных ограничений и внедрение более гибких процессов инспекции и лицензирования помогают свести к минимуму перебои с поставками и снизить цены. Повышение прозрачности посредством уведомлений во Всемирную торговую организацию и улучшение мониторинга торговых мер будет иметь решающее значение», — считают главы организаций.

Помимо снятия торговых ограничений, они считают необходимыми мерами оказание немедленной поддержки уязвимым слоям населения, увеличение производства продовольствия и инвестирование в климатоустойчивое сельское хозяйство.

9 июня экономист Александр Лосев заявил о том, что ситуация на мировом рынке продовольствия будет развиваться от плохого к худшему, причем всё усугубляется подступающим финансовым кризисом. По словам экономиста, произошло это в том числе из-за локдаунов на фоне пандемии коронавируса, энергокризиса, который сейчас только усугубился антироссийскими санкциями, и из-за роста стоимости удобрений.

2 июня помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия будет делать всё, что в ее силах, чтобы мир избежал голода. По его мнению, причинами продовольственного кризиса во многих странах послужили «санкционное безумие» и бешеная скупка продуктов, которой занимаются США. Как указал Орешкин, Москва активно экспортирует продовольствие и будет стараться покрыть дефицит продукции в мире.

1 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что урегулировать глобальный продовольственный кризис невозможно, если не вернуть сельскохозяйственную продукцию из России и Украины на мировые рынки.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мир находится на пороге глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных рестрикций в отношении России, являющейся одним из мировых поставщиков.

Санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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