Экономист заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия

Ситуация на мировом рынке продовольствия будет развиваться от плохого к худшему, причем всё усугубляется подступающим финансовым кризисом. Об этом в четверг, 9 июня, рассказал экономист Александр Лосев во время круглого стола «Мировой продовольственный кризис: реальна ли угроза?», который проходит в пресс-центре МИЦ «Известия».

«Я думаю, пока от плохого к худшему. Дело в том, что та негативная ситуация, те угрозы безопасности, которые фиксируются продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН, сложились к началу этого года, и ситуация очень серьезная. Причем по данным той же ФАО, происходит это с середины 2020 года», — отметил он.

По словам экономиста, произошло это в том числе из-за локдаунов на фоне пандемии коронавируса, энергокризиса, который сейчас только усугубился антироссийскими санкциями, и из-за роста стоимости удобрений.

Эксперт указал на то, что всё это еще усугубляется финансовым кризисом, который в настоящее время начинает захватывать мир, причем в основном бедные страны. И в итоге к началу февраля этого года цены достигли многолетних максимумов.

«Мы сейчас наблюдаем ухудшение ситуации, оно стало следствием тотальной экономической войны Запада против России», — подчеркнул Лосев.

2 июня помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия будет делать всё, что в ее силах, чтобы мир избежал голода. По его мнению, причинами продовольственного кризиса во многих странах послужили «санкционное безумие» и бешеная скупка продуктов, которой занимаются США. Как указал Орешкин, Москва активно экспортирует продовольствие и будет стараться покрыть дефицит продукции в мире.

1 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что урегулировать глобальный продовольственный кризис невозможно, если не вернуть сельскохозяйственную продукцию из России и Украины на мировые рынки.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мир находится на пороге глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных рестрикций в отношении России, являющейся одним из мировых поставщиков.