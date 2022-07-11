Кремль анонсировал встречу Путина и Эрдогана

Кремль анонсировал встречу президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится в ближайшее время. Об этом в понедельник, 11 июня, сообщили на официальном сайте Кремля.

«В преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне лидеры рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделено задачам по дальнейшей активизации экономического сотрудничества.

При этом экономическое сотрудничество включит в себя меры по совершенствованию его договорно-правовой базы, наращиванию объемов торговли и использованию в расчетах национальных валют, а также продолжению бесперебойных поставок российских энергоносителей.

Условлено о плотном взаимодействии на этих направлениях на уровне сопредседателей двусторонней Межправительственной комиссии и руководства профильных ведомств.

Также при обсуждении тематики сирийского урегулирования акцентирована важность трехсторонней — с участием иранских партнеров — совместной работы в рамках Астанинского процесса.

Ранее в этот день сообщалось, что президенты России и Турции провели телефонный разговор. В ходе разговора с Путиным президент Турции заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен путем мирных переговоров.

Кроме того, обсуждалась и тема вывоза зерна. В связи с чем Эрдоган заявил, что пора действовать по плану ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море.

7 июля Путин заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с украинской стороной. При этом он подчеркнул, что чем позже они начнутся, тем сложнее «им будет с нами договариваться».

29 июня президент России назвал действия украинских властей в Донбассе геноцидом. Глава государства отметил, что Россия будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира, в котором гарантировались бы права всех народов.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это в том числе необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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