Кадры пожара в многоквартирном доме в Донецке после удара ВСУ
В распоряжение «Известий» 10 июля поступили кадры горящего многоквартирного дома в Донецке, здание загорелось после обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ).
Как следует из видео, огонь охватил сразу несколько квартир трехэтажного кирпичного дома. Горят деревянные перекрытия, внутренняя отделка жилых помещений, пламя вырывается из оконных проемов. Пожар тушат расчеты донецких спасателей, над домом поднимаются клубы черного дыма.
Также снаряды повредили деревья около здания, на проезжей части дороги и во дворе сломаны насаждения.
Из-за пожара город заволокло дымом, сообщил корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.
Украинские боевики выпустили сначала пять снарядов калибра 155 мм из тяжелого вооружения. Обстрел произошел в 7:55 по местному времени.
Затем в течение дня было нанесено еще несколько ударов.
Днем ранее сообщалось, что ВСУ выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по западной части Донецка. По словам мэра города Алексея Кулемзина, в результате обстрела два человека погибли, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.
Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.
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