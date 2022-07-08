Реклама
Прямой эфир
Политика
Совфед запретил британскому послу в РФ доступ в свои здания
Мир
В Кремле осудили покушение на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
Мир
Лавров заявил о готовности России к переговорам по вывозу украинского зерна
Экономика
Курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002 года
Мир
СМИ сообщили о смерти бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
Общество
У посольства Великобритании в Москве повесили табличку «Площадь ЛНР»
Мир
Путин выразил соболезнования жене и матери Абэ
Армия
ВКС РФ поразили в воздухе украинские МиГ-29 и Су-25
Мир
Бундестаг ФРГ поддержал ратификацию присоединения Финляндии и Швеции к НАТО
Общество
Москвичей предупредили о возможных ливнях с грозой в выходные 9 и 10 июля
Мир
В Одесской области уничтожены две пусковые установки Harpoon

IKEA планирует покинуть российский рынок к сентябрю

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

IKEA заявляет свои партнерам, что рассчитывает покинуть российский рынок к сентябрю. Об этом «Известиям» рассказал один из брокеров торговой недвижимости в пятницу, 8 июля.

За тех, кого приучили: на IKEA подали в суд из-за ухода с российского рынка
Какие права потребителей, по мнению истцов, нарушает шведская компания

По словам собеседника, компания до этого срока должна как минимум рассчитаться со своими сотрудниками и официально завершить отношения с партнерами. Сейчас IKEA ведет переговоры с собственниками торговых центов о прекращении договоров аренды магазинов небольших форматов. Речь идет об обсуждении штрафных санкций за разрыв контрактов. Собственники ТЦ еще не получили уведомления о прекращении работы магазинов.

Ранее в этот же день IKEA приостановила онлайн-распродажу, которую начала в ночь на 5 июля, на российской версии своего сайта. Отмечалось, что в компании обрабатывают уже принятые заказы и прикладывают усилия для возобновления продаж.

В первый же день распродажи сайт ритейлера рухнул. В IKEA заявили, что страница интернет-магазина была искусственно перегружена конкурентами. Технический эксперт говорил «Известиям», что на восстановление работы сайта у продавца может уйти несколько дней.

15 июня компания объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Она пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

Также сообщалось, что купить IKEA может сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022