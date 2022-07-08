IKEA планирует покинуть российский рынок к сентябрю

IKEA заявляет свои партнерам, что рассчитывает покинуть российский рынок к сентябрю. Об этом «Известиям» рассказал один из брокеров торговой недвижимости в пятницу, 8 июля.

По словам собеседника, компания до этого срока должна как минимум рассчитаться со своими сотрудниками и официально завершить отношения с партнерами. Сейчас IKEA ведет переговоры с собственниками торговых центов о прекращении договоров аренды магазинов небольших форматов. Речь идет об обсуждении штрафных санкций за разрыв контрактов. Собственники ТЦ еще не получили уведомления о прекращении работы магазинов.

Ранее в этот же день IKEA приостановила онлайн-распродажу, которую начала в ночь на 5 июля, на российской версии своего сайта. Отмечалось, что в компании обрабатывают уже принятые заказы и прикладывают усилия для возобновления продаж.

В первый же день распродажи сайт ритейлера рухнул. В IKEA заявили, что страница интернет-магазина была искусственно перегружена конкурентами. Технический эксперт говорил «Известиям», что на восстановление работы сайта у продавца может уйти несколько дней.

15 июня компания объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Она пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

Также сообщалось, что купить IKEA может сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий.