IKEA приостановила онлайн-распродажу в России

IKEA приостановила распродажу на российской версии своего сайта в пятницу, 8 июля. Об этом говорится в сообщении компании.

«Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», — отмечается в сообщении.

Ритейлер просит следить за обновлениями на сайте.

Распродажа в IKEA остатков со складов в России началась в ночь на 5 июля. Распродать товар обещали в течение нескольких недель в зависимости от наличия продукции. Однако в первый же день сайт компании рухнул. В IKEA заявили, что страница интернет-магазина была искусственно перегружена конкурентами. Технический эксперт заявлял «Известиям», что на восстановление работы сайта у продавца может уйти несколько дней.

На следующий день в компании сообщили, что по техническим причинам оформление покупки на сайте временно недоступно. Там добавляли, что обрабатывают уже полученные заявки, прием новых возобновится позже.

7 июля российский сайт IKEA периодически позволял сделать заказ. Корреспондент «Известий» смог оформить покупку на товары разных категорий.

Стоит отметить, что организация «Общественная потребительская инициатива» предъявила иск к группе IKEA о защите прав неопределенного круга потребителей. Она просит суд признать действия компании противоправными. В ОПИ жалуются, что вместо того, чтобы сформировать товарные запасы и фонд запчастей, которые необходимы для выполнения требований покупателей, ритейлер избавляется от остатков продукции в ходе онлайн-распродажи перед уходом с рынка.

15 июня компания объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Она пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

Также сообщалось, что купить IKEA может сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий.