Реклама
Прямой эфир
Общество
В МВД предложили ввести в школах уроки езды на электросамокатах
Экономика
IKEA грозит суд из-за нарушения прав покупателей
Мир
Байден сообщил об отставке директора Секретной службы США
Мир
В ЛНР предупредили о возможных агентах СБУ среди вернувшихся граждан
Общество
В России празднуют День семьи, любви и верности
Армия
Минобороны РФ запустило проект об освобождении Одессы в годы ВОВ
Мир
Стал известен один из претендентов на пост премьер-министра Британии
Мир
В США выразили готовность обсуждать вопрос продажи F-16 Турции
Мир
Еврокомиссия отказалась выдать Украине кредит на €1,5 млрд
Мир
Теннисист Надаль снялся с Уимблдона из-за травмы
Мир
МИД Украины заявил, что ни один россиянин не подал документы на украинскую визу

IKEA грозит суд из-за нарушения прав покупателей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Общественная потребительская инициатива» предъявила иск к группе компаний IKEA 6 июля, «Известия» ознакомились с документом.

Разборка мебели: почему распродажа IKEA в первый день так и не стартовала
В интернет-магазине нельзя купить продукцию компании, но вскоре она может появиться на маркетплейсах по завышенным ценам

Речь идет о защите прав неопределенного круга потребителей. ОПИ просит суд признать действия компании противоправными.

Иностранный бренд уходит с российского рынка, не обеспечив права покупателей, — теперь лишены возможности получить техническое обслуживание, ремонт, замену и возврат товаров (качественных и бракованных). Поведение иностранного бренда посягает на интересы сотен тысяч граждан в РФ плюс усугубляет их имущественное положение в непростых экономических условиях, сказано в иске.

Согласно закону «О защите прав потребителей», юридические лица, которые входят в IKEA, несут перед российскими гражданами обязанности изготовителя, импортера и продавца. По некоторым технически сложным товарам, которые продавались у ритейлера (например, встраиваемая техника), срок таких обязательств исчисляется несколькими годами. По остальной продукции он не может быть меньше двух лет с момента продажи. Хотя IKEA предупредила покупателей: гарантийный срок на все товары, которые люди купят в онлайн-распродаже с 5 июля, составляет два месяца с момента приобретения.

«Вместо того чтобы сформировать товарные запасы и фонд запчастей, которые необходимы для выполнения требований покупателей, мы наблюдаем попытки избавиться от остатков продукции в ходе онлайн-распродажи и покинуть рынок», — сказал «Известиям» председатель ОПИ Олег Павлов.

По его словам, поданный иск направлен на пресечение этой недобросовестной практики. Компания имеет все возможности, чтобы исполнить свои обязательства перед людьми, однако умышленно уклоняется от этого, заметил Павлов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»

За тех, кого приучили: на IKEA подали в суд из-за ухода с российского рынка

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022