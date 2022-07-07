Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин обвинил Запад в надвигающемся продовольственном кризисе
Мир
Лавров указал на нарушение Киевом мирных договоренностей с подачи Запада
Мир
Путин заявил о готовности РФ сделать всё необходимое для жителей Донбасса
Общество
На юге Москвы встала зеленая ветка метро
Мир
Путин указал на изоляцию и геноцид жителей Донбасса со стороны Киева
Мир
Джонсон заявил о планах Великобритании поддерживать Украину и после отставки
Мир
В Казахстане назвали Россию стратегическим партнером
Общество
Путин назвал важным повышение государственного суверенитета
Мир
Жозеп Боррель рассказал о вывезенных с Украины 5,8 млн т зерна
Экономика
ЦБ РФ установил курс доллара на 8 июля на отметке выше 63 рублей
Политика
В Госдуму внесен законопроект о назначении выходным Дня семьи, любви и верности

Интернет-магазин IKEA временно возобновил работу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Интернет-магазин IKEA периодически дает возможность сделать заказ, выяснили «Известия» в четверг, 7 июля.

Разборка мебели: почему распродажа IKEA в первый день так и не стартовала
В интернет-магазине нельзя купить продукцию компании, но вскоре она может появиться на маркетплейсах по завышенным ценам

Корреспондент издания смог оформить на сайте компании заказ на товары разных категорий.

Распродажа в IKEA товаров, оставшихся на складах в России, началась в ночь на 5 июля. В качестве ориентировочных сроков распродажи указывались несколько недель в зависимости от наличия продукции. Однако в первый же день сайт компании рухнул. В IKEA рассказали, что страница интернет-магазина была искусственно перегружена конкурентами в день начала распродажи.

На следующий день в компании отметили, что по техническим причинам оформление покупки на сайте временно недоступно. Там добавляли, что обрабатывают уже полученные заявки, прием новых возобновится немного позже. Также на сайте компании можно оставить заявку. Продажи были доступны только в режиме оформления формы обратной связи, когда покупатель оставляет свои контактные данные и позже получает возможность что-либо купить.

Технический эксперт заявлял «Известиям», что на восстановление работы сайта у продавца может уйти несколько дней.

15 июня компания объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Она пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

В том же месяце сообщалось, что купить IKEA может сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022