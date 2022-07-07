Интернет-магазин IKEA временно возобновил работу
Интернет-магазин IKEA периодически дает возможность сделать заказ, выяснили «Известия» в четверг, 7 июля.
Корреспондент издания смог оформить на сайте компании заказ на товары разных категорий.
Распродажа в IKEA товаров, оставшихся на складах в России, началась в ночь на 5 июля. В качестве ориентировочных сроков распродажи указывались несколько недель в зависимости от наличия продукции. Однако в первый же день сайт компании рухнул. В IKEA рассказали, что страница интернет-магазина была искусственно перегружена конкурентами в день начала распродажи.
На следующий день в компании отметили, что по техническим причинам оформление покупки на сайте временно недоступно. Там добавляли, что обрабатывают уже полученные заявки, прием новых возобновится немного позже. Также на сайте компании можно оставить заявку. Продажи были доступны только в режиме оформления формы обратной связи, когда покупатель оставляет свои контактные данные и позже получает возможность что-либо купить.
Технический эксперт заявлял «Известиям», что на восстановление работы сайта у продавца может уйти несколько дней.
15 июня компания объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Она пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.
В том же месяце сообщалось, что купить IKEA может сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий.