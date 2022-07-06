IKEA приостановила прием новых заявок от покупателей

IKEA обрабатывает уже полученные заявки, прием новых возобновится немного позже, говорится на главной странице ритейлера в среду, 6 июля.

«В данный момент мы обрабатываем полученные заявки. Прием новых заявок запустится немного позже. Следите за обновлениями на нашем сайте», — отмечается в сообщении.



Также указывается, что по техническим причинам оформление покупки на сайте временно недоступно.

«Мы работаем над решением проблемы. Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме», — добавили в компании.

Доставка и возможность самовывоза (даже из пунктов выдачи Ozon или «Почты России») ограничены и осуществляются только в городах, где есть магазины сети: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города).

Распродажа товаров IKEA, которые остались на складах в России, началась в ночь на 5 июля. В качестве ориентировочных сроков распродажи указывались несколько недель в зависимости от наличия продукции. Однако в первый же день сайт компании рухнул. Технический эксперт рассказал «Известиям», что на восстановление сайта у продавца может уйти несколько дней.

На следующий день на сайте компании появилась возможность оставить заявку, однако указывалось, что сейчас оформление покупки на сайте временно недоступно по техническим причинам. На горячей линии сообщили «Известиям», что до конца дня 6 июля IKEA не вернет онлайн-покупки на сайте. Продажи будут доступны только в режиме оформления формы обратной связи, когда покупатель оставляет свои контактные данные и позже получает возможность что-либо купить.

Позже в компании сообщили, что сайт IKEA в России был искусственно перегружен конкурентами в день начала распродажи.

15 июня компания объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Она пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

В том же месяце сообщалось, что купить IKEA может сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий.