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Финляндия оградит границу с Россией забором протяженностью 1300 км

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Парламент Финляндии поддержал в четверг, 7 июля, поправки в законопроект об охране границ. Как передает агентство Reuters, документ позволит установить забор на границе с Россией протяженностью 1300 км и закрыть ее для беженцев в чрезвычайных ситуациях.

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Законопроект, несмотря на то, что он противоречит нормам Европейского союз, одобрили большинство членов парламента страны.

Как отмечает агентство, этот законопроект позволит правительству Финляндии ускоренно принимать распоряжения о строительстве заграждений рядом с финской границей и направлять все запросы на предоставление убежища на один или несколько пограничных пунктов, например в аэропорту.

Министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран-членов Североатлантического альянса 5 июля подписали протоколы о вступлении новых государств в НАТО. Процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО запустили в Германии 1 июля. Его инициировал кабинет министров ФРГ.

28 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», поэтому российское Министерство обороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса, которая также предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования. Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая.

До этого, 10 июня, сообщалось о планах властей Финляндии соорудить заграждение на границе с Россией, чтобы «обезопасить страну». Еще тогда сообщалось, что для обеспечения процесса строительства заграждения будут внесены поправки в закон о пограничной охране.

6 июня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не представляла никакой угрозы как для Финляндии, так и для Швеции. В этот же день глава полиции государственной безопасности Финляндии Антти Пелттари заявила, что их страна удивлена отсутствием давления со стороны России из-за намерения страны вступить в НАТО.

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