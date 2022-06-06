Песков указал на отсутствие угрозы для Финляндии и Швеции со стороны РФ

Россия никогда не представляла никакой угрозы как для Финляндии, так и для Швеции. Об этом 6 июня заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова главы полиции государственной безопасности Финляндии Антти Пелттари, который заявил, что их страна удивлена отсутствием давления со стороны России из-за ее намерения вступить в НАТО. Он отметили, что Финляндия была готова к российским кибератакам и гибридным выпадам во время дебатов о вступлении страны в НАТО, но ничего не произошло.

«Хочу напомнить слова президента Владимира Путина о том, что ни для Финляндии, ни для Швеции никогда Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы, ровно как и эти страны не представляли никакой угрозы для нас. Об этом говорил неоднократно президент Путин», — сказал Песков.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. При этом Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о расширении.

16 президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение НАТО носит искусственный характер. По его словам, делается это в интересах внешнеполитических интересов США.

Путин отмечал, у России нет проблем с этими странами, и их вступление в НАТО не создает угроз для Москвы. Однако он указал, что расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет ответную реакцию со стороны РФ.

В тот же день Песков заявил, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления этих стран в НАТО с точки зрения безопасности РФ, которая должна быть обеспечена в безусловном порядке.