Финляндия удивлена отсутствием давления со стороны России из-за намерения страны вступить в НАТО, заявил в беседе с Financial Times глава полиции государственной безопасности Финляндии (SUPO) Антти Пелттари в воскресенье, 5 июня.

По его словам, Финляндия была готова к российским кибератакам и гибридным выпадам во время дебатов о вступлении страны в НАТО, но ничего не произошло. Официальные лица надеются, что президент России Владимир Путин принял их решение вступить в западный военный альянс. Однако полагают, что Кремль, возможно, надеется повлиять на такие решения Хельсинки, как размещение иностранных войск или ядерного оружия в стране.

«Их интересует, каким членом НАТО будет Финляндия после вступление в альянс», — высказал Пелттари предположение о российских ожиданиях.

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