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Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

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Фото: REUTERS/Nacho Doce
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Министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран-членов Североатлантического альянса во вторник, 5 июля, подписали протоколы о вступлении в НАТО.

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«Сегодня мы официально подписываем протокол о вступлении и запускаем процедуру ратификации. Дверь НАТО открыта для всех европейских демократий. Это хороший день для Финляндии и Швеции и НАТО, мы станем сильнее с 32 странами-членами», — заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на открытии официальной церемонии, трансляция которой ведется в Twitter организации.

Накануне сообщалось, что страны за один раунд завершили переговоры о присоединении к блоку.

Процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО запустили в Германии 1 июля. Его инициировал кабинет министров ФРГ. По словам представителя кабмина страны Штеффена Хебештрайта, в лице Финляндии и Швеции немецкие власти планируют получить «двух ценных партнеров».

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировал на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

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