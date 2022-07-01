Глава МИД Финляндии заявил о новом железном занавесе между Россией и Западом

Между Россией и странами Запада возник новый железный занавес. Об этом в пятницу, 1 июля, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

«Я действительно считаю, что архитектура европейской безопасности разрушена. Это новая ситуация, между Россией и другими странами возник новый тип железного занавеса», — сказал он беседе с телеканалом CNN.

Хаависто отметил, что это связано с началом специальной военной операции РФ по защите Донбасса, дополняет «Газета.Ru».

30 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад уже начал опускать железный занавес между собой и Россией. Он подчеркнул, что Россия делает всё необходимое, чтобы снизить зависимость от Запада.

В тот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал железный занавес новым этапом противостояния Запада с РФ. По словам сенатора, нынешняя ситуация во многом напоминает взаимоотношения Европы, США и Советского Союза в середине 1970-х годов. В настоящее время всё это повторяется, но с определенным фарсом, так как уже нет той силы у Соединенных Штатов

24 июня Лавров заявил, что коллективный Запад стремится устранить всё, что не укладывается в неолиберальную концепцию видения мира, поскольку боится честного состязания. Он добавил, что страх западных стран побуждает их, в частности, вводить запреты на вещание иностранных телеканалов и пытаться устранить из соцсетей неугодных политиков.

До этого, 23 июня, российский посол в Канаде Олег Степанов высказал мнение, что очерняющая РФ политика Запада является попыткой скрыть свои грехи и освободиться от чувства вины за собственные ошибки в прошлом.