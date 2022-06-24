Лавров рассказал о боязни Запада честного состязания

Коллективный Запад стремится устранить всё, что не укладывается в неолиберальную концепцию видения мира, поскольку боится честного состязания. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.

«Запад боится честного состязания. Это многим хорошо известно. Отсюда «отмена культуры» любой страны, выступающей с собственных, национально ориентированных позиций», — отметил он.

Министр иностранных дел добавил, что страх западных стран побуждает их, в частности, вводить запреты на вещание иностранных телеканалов и пытаться устранить из соцсетей неугодных политиков.

Высказывание президента России Владимира Путина о том, что Запад является «империей лжи», Лавров назвал метким. Коллективный Запад живет не по правде, добавил глава МИДа.

23 июня российский посол в Канаде Олег Степанов высказал мнение, что очерняющая РФ политика Запада является попыткой скрыть свои грехи и освободиться от чувства вины за собственные ошибки в прошлом. Ложь о Красной армии распространяла еще «нацистская пропагандистская машина Геббельса», теперь же этим занимаются американская военная разведка и ЦРУ, добавил он.

В апреле первый зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев назвал США «империей лжи и лицемерия». Он пояснил свои слова тем, что, если изучить список военных вторжений США за XX–XXI века, можно увидеть, что Соединенные Штаты вмешивались во внутренние дела 50 стран свыше 130 раз.

До этого, 29 мая, в британской газете The Times появилась статья, где на основании заявлений украинской стороны Россию обвинили в ухудшении ситуации с продовольствием в мире. Читатели газеты разоблачили ложь в материале. Так, один из пользователей не согласился с высказыванием, что Россия якобы «устроила морскую блокаду Украине, чтобы не дать ей продать на мировой рынок пшеницу и тем самым вызвать продовольственный кризис».

15 мая страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

Кроме того, в марте Владимир Путин заявлял, что Запад пытается расколоть российское общество, делая ставку на национал-предателей, которые зарабатывают деньги в РФ, а живут там. Российский лидер подчеркнул, что при этом Запад плохо знает Россию и ее историю.