Лавров рассказал о действиях России по снижению зависимости от Запада

Россия делает всё необходимое, чтобы снизить зависимость от Запада. Об этом в четверг, 30 июня, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы уже предпринимаем всё необходимое для того, чтобы не зависеть от них (США и ЕС. — Ред.) в критически важных отраслях для жизни государства, для нашего населения, для нашей безопасности», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

Кроме того, Лавров отметил, что Запад практически опустил железный занавес с Россией.

«Что касается железного занавеса — я согласен с Владимиром Владимировичем [Макеем], он практически уже опускается. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен», — сказал Лавров.

Ранее глава МИД Белоруссии заявил, что очертания железного занавеса с Западом уже не только маячат на горизонте, фактически фундамент его уже воздвигнут.

«Железный занавес сегодня воздвигается самими западниками», — приводит его слова «БелТА».

Днем ранее Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом, который продлится три дня. Поездка главы МИД России приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений между РФ и Белоруссией.

24 июня Лавров заявил, что коллективный Запад стремится устранить всё, что не укладывается в неолиберальную концепцию видения мира, поскольку боится честного состязания. Он добавил, что страх западных стран побуждает их, в частности, вводить запреты на вещание иностранных телеканалов и пытаться устранить из соцсетей неугодных политиков.

23 июня российский посол в Канаде Олег Степанов высказал мнение, что очерняющая РФ политика Запада является попыткой скрыть свои грехи и освободиться от чувства вины за собственные ошибки в прошлом.

В марте президент России Владимир Путин заявлял, что Запад пытается расколоть российское общество, делая ставку на национал-предателей, которые зарабатывают деньги в РФ, а живут там. Российский лидер подчеркнул, что при этом Запад плохо знает Россию и ее историю.