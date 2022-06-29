Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 29 июня прибыл в Минск с рабочим визитом, который продлится три дня. Поездка главы МИД России приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений между РФ и Белоруссией.

Как ожидается, во время нее Лаврова примет президент республики Александр Лукашенко, кроме того, он проведет переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Также запланировано участие российского министра в ряде праздничных мероприятий в рамках юбилейной даты.

Также под председательством Лаврова пройдет выездное заседание комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Незадолго до визита российского министра в Минск в России побывал с официальным визитом президент Белоруссии. 25 июня президент РФ Владимир Путин на переговорах с Лукашенко заявил, что в течение ближайших месяцев Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М».