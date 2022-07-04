Финляндия и Швеция за один раунд завершили переговоры о вступлении в НАТО

Финляндия и Швеция 4 июля начали и за один раунд завершили переговоры о присоединении к НАТО, завтра будет подписан протокол о вступлении. Об этом говорится в распространенном заявлении альянса.

«Обе страны официально подтвердили свое желание и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства, предусмотренные членством в НАТО. После завершения переговоров союзники [по альянсу] должны подписать 5 июля в штаб-квартире НАТО протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в альянс», — сказано в сообщении.

Процесс ратификации вступления скандинавских стран в НАТО запустили в Германии 1 июля, его инициировал кабинет министров ФРГ. В тот же день глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что между Россией и Финляндией возник новый железный занавес. Он обосновал свое мнение тем, что «архитектура европейской безопасности разрушена» в связи с началом специальной военной операции РФ по защите Донбасса.

В свою очередь замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул, что расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции негативно скажется на безопасности Европы.

Президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности 16 мая отметил, что расширение альянса носит искусственный характер. Он подчеркнул, что делается это в интересах внешнеполитических целей США.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая.