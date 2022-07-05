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В Норвегии назвали договор о сотрудничестве в Баренцевом море бессрочным
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В Норвегии назвали договор о сотрудничестве в Баренцевом море бессрочным

МИД Норвегии: договор о сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации
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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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МИД Норвегии считает, что договор между Осло и Москвой о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации. Об этом 5 июля заявила пресс-секретарь норвежского ведомства Ане Хаавардсдаттер.

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«Обычной практикой является то, что такого рода договоры об установлении границ действуют бессрочно», — сказала она телеканалу NRK.

Ранее в этот день спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты российского парламента по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации или приостановлении договора между Россией и Норвегией на фоне ситуации с архипелагом Шпицберген.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов отметил, что Россия может пойти на денонсацию договора с Норвегией, если со стороны Осло не будет готовности к диалогу.

28 июня стало известно, что в середине июня Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что этим решением Осло нарушил договор от 1920 года, назвав решение Норвегии аморальным и нарушающим права человека.

Сенатор напомнил, что статус архипелага Шпицберген определен Парижским договором от 1920 года, под которым подписались представители 46 стран, в том числе СССР и Норвегия.

Россия стала правопреемником СССР, а стороны признали суверенитет Норвегии над архипелагом Шпицберген, но при условии отсутствия препятствий в доставке грузов работающим на архипелаге гражданам.

МИД России заявил, что недружественные действия Норвегии, связанные с отказом пропускать грузы для россиян на архипелаге Шпицберген, неизбежно приведут к ответным мерам Москвы.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что решение Норвегии вызовет ухудшение двусторонних отношений.

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