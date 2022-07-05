В Госдуме поручили рассмотреть денонсацию договора о сотрудничестве с Норвегией

Комитет палаты по международным делам в ближайшее время рассмотрит вопрос о денонсации или приостановлении договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. С инициативой выступил 5 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня мы видим, как Королевство Норвегия препятствует на Шпицберген, в наши поселения, направлять продовольственные грузы. У нас (глава международного комитета — Ред.) Леонид Эдуардович Слуцкий присутствует. Давайте попросим Леонида Эдуардовича разобраться в этом вопросе и затем проинформировать депутатов», — заявил Володин.

28 июня появилась информация об отклонении норвежскими властями заявки России в середине июня на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что этим решением Осло нарушил договор от 1920 года, назвав решение Норвегии аморальным и нарушающим права человека. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что решение Норвегии вызовет ухудшение двусторонних отношений.

29 июня на официальном сайте МИД России появилась публикация, в которой говорилось, что недружественные действия Норвегии, связанные с отказом пропускать грузы для россиян на архипелаге Шпицберген, неизбежно приведут к ответным мерам Москвы.

9 июня МИД Норвегии объявил о приостановке работы генконсульства в Мурманске. В Осло отметили, что причиной стало «почти полное отсутствие деятельности».