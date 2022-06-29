В МИД России предупредили об ответных мерах на недопуск грузов на Шпицберген

Недружественные действия Норвегии, связанные с отказом пропускать грузы для поселений россиян на архипелаге Шпицберген, неизбежно приведут к ответным мерам РФ. Об этом в среду, 29 июня, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«29 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Норвегии в России Сольвейг Россебё, которой было заявлено о неприемлемой ситуации вокруг блокируемой норвежской стороной доставки на Шпицберген грузов, предназначенных для обеспечения работы ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь» на архипелаге», — говорится на сайте дипведомства.

За день до этого Норвегия отклонила заявку России с просьбой пропустить грузы для поселений россиян на архипелаге Шпицберген, которые должны были проследовать через единственный контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» на границе между РФ и Норвегией.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что подобными действиями Осло нарушил договор от 1920 года, назвав решение норвежского эстеблишмента аморальным и нарушающим права человека. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил в разговоре с «Известиями», что решение Норвегии неизбежно вызовет ухудшение двусторонних отношений.

В свою очередь генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин заявил, что власти Норвегии, отказав пропускать грузы для российских поселений, не продумали до конца все последствия этого шага.