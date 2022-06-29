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Генконсул РФ на Шпицбергене назвал необдуманным отказ Осло пустить грузы россиянам

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Фото: РИА новости/Павел Львов
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Генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин заявил в эфире телеканала «Россия 24» в среду, 29 июня, что власти Норвегии, отказав пропускать грузы для российских поселений, не продумали до конца все последствия этого шага.

«Говорить о проблеме русофобии на Шпицбергене преждевременно»
Генконсул РФ на архипелаге Сергей Гущин — о влиянии западных санкций на его русскоязычное население и жителях Донбасса в поселке Баренцбург

«Очевидно, Осло просто недостаточно хорошо подумал, что, запрещая сухопутный транзит, Норвегия в том числе запрещает допуск грузов на Шпицберген, что, по сути, косвенно нарушает дух договора о Шпицбергене 1920 года, где прописан принцип недискриминации предоставления грузов, в том числе гражданам, юридическим лицам договаривающихся сторон на Шпицбергене», — сказал он.

Генконсул указал, что задача России состоит в том, чтобы напомнить Норвегии о ее обязательствах по договору об этом архипелаге.

Он отметил, что Норвегию как арктическую страну такой подход не красит, ведь на Шпицбергене и так условия тяжелые для проживания и ставить палки в колеса нормальному обеспечению российских поселков в условиях Арктики — это не очень хорошо.

По его словам, продуктами российские поселки на архипелаге обеспечены, запасов хватит до августа.

«Могу подтвердить, что продуктами питания мы обеспечены, буквально вчера пришел контейнер с продуктами питания из Европы, которого хватит как минимум до августа. Голода нет, нехватки нет, но есть большая проблема в обеспечении оборудованием», — сказал Гущин.

Он отметил, что Россия и Норвегия проводят консультации по ситуации на Шпицбергене. Он пообещал, что РФ даст адекватный ответ на нарушения Парижского договора от 1920 года, согласно которому стороны, в том числе Москва и Осло, признают суверенитет Норвегии над архипелагом, но при условии, что ввоз грузов страны-участницы соглашения не будет подвергаться ограничениям.

По его словам, на российско-норвежской границе застряли 20 т груза, из которых 7 т — продукты питания, остальное — техническая продукция. Генконсул добавил, что продолжается проработка путей доставки этих контейнеров с помощью норвежских компаний-перевозчиков.

Он рассказал, что не хватает оборудования для шахты, автомобилей и судов «Арктикугля» на архипелаге, также не хватает медоборудования.

Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг еще 15 июня. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что этим решением Осло нарушил договор от 1920 года, назвав решение Норвегии аморальным и нарушающим права человека. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что решение Норвегии вызовет ухудшение двусторонних отношений.

21 июня Гущин сообщил, что российское посольство передало МИД Норвегии ноту с просьбой освободить от запрета на транзит грузы, направляемые на архипелаг. Обращение написали 25 мая.

17 марта Осло присоединился к санкциям Евросоюза против России.

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