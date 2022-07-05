Политолог допустил денонсацию договора о сотрудничестве между РФ и Норвегией

Россия может пойти на денонсацию договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море, если со стороны Осло не будет готовности к диалогу. Об этом во вторник, 5 июня, заявил «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«С учетом тех тенденций, которые мы наблюдаем в последнее время, совершенно логично, что Россия может пойти на такой шаг, если со стороны Норвегии не будет готовности к диалогу, к дискуссии касательно наших двусторонних отношений. <…> Тем более мы знаем, что существует проблема Шпицбергена, которая, как оказалось, не урегулирована из-за того, что стороны по-разному интерпретируют само соглашение», — отметил он.

По словам эксперта, есть вероятность, что всё будет пересмотрено. Денисов добавил, что, исходя из политической конъюнктуры, Норвегия может не пойти на диалог с РФ.

Ранее в этот день спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты российского парламента по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации или приостановлении договора между Россией и Норвегией на фоне ситуации с архипелагом Шпицберген.

28 июня стало известно, что в середине июня Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что этим решением Осло нарушил договор от 1920 года, назвав решение Норвегии аморальным и нарушающим права человека. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что решение Норвегии вызовет ухудшение двусторонних отношений.

В свою очередь в МИД России заявили, что недружественные действия Норвегии, связанные с отказом пропускать грузы для россиян на архипелаге Шпицберген, неизбежно приведут к ответным мерам Москвы.

9 июня МИД Норвегии объявил о приостановке работы генконсульства в Мурманске. В Осло отметили, что причиной стало «почти полное отсутствие деятельности».