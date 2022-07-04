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Чижов исключил полное замещение Евросоюзом газа из РФ на зиму

Поспред РФ при ЕС Чижов: Евросоюз не заменит полностью газ из России на эту зиму
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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У Евросоюза (ЕС) нет варианта полной замены российского газа на зиму 2022-2023 годов. Об этом 4 июля заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

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«Что касается ближайшей зимы, то варианта полной замены российского газа у стран Евросоюза нет, и они сами это признают», — сказал дипломат на брифинге в МИА «Россия сегодня».

17 июня он отметил, что ставить крест на проекте российского газопровода «Северный поток – 2» преждевременно. Так он оценил снижение объемов прокачки газа по газопроводу «Северный поток». Днем ранее Чижов назвал остановку поставок газа по «Северному потоку» катастрофой для ФРГ.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». В компании отметили, что это, в частности, связано с отказом Siemens возвращать из ремонта турбины.

По данным Bloomberg, двигатели Siemens находятся на техническом обслуживании в Канаде. Компания не может вернуть их из-за антироссийских санкций страны. 16 июня министерство экономики и защиты климата Германии сообщило, что ведет переговоры с правительством Канады о возвращении двигателей.

За последние дни о сокращении поставок газа из России сообщили в Италии, Франции, Австрии и Германии. Немецкая Uniper зафиксировала снижение поставок на 25% относительно предусмотренного договором. 15 июня был зафиксирован рост цен на природный газ свыше $1,3 тыс. за 1 тыс. куб. м.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов ударил по западным странам. Там растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, что имеет абсолютно беспрецедентный характер.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

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