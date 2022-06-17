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Чижов назвал преждевременным решение поставить крест на СП—2

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ставить крест на проекте российского газопровода «Северный поток — 2» преждевременно. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

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«Я думаю, что ставить окончательный крест на проекте «Северный поток — 2» было бы рано», — прокомментировал он «РИА Новости» уменьшение прокачки газа по газопроводу «Северный поток».

Ранее, 16 июня, руководитель «Газпрома» Алексей Миллер на сессии «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что газопровод «Северный поток – 2» с технической точки зрения полностью готов для транспортировки газа в Европу.

Также Миллер заявил, что «огромное спасибо» за высокие цены на газ нужно сказать европейским регуляторам. Он отметил: «Газпром» неоднократно предупреждал Европу о том, что газ не является биржевым товаром.

16 июня стало известно, что Канада и Германия ведут переговоры по оборудованию для газопровода «Северный поток», в процессе которых страны пытаются найти решение проблемы. «Газпром» принял решение сократить поставки топлива в Европу по «Северному потоку» из-за того, что компания Siemens не может вернуть газоперекачивающие агрегаты после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций.

15 июня агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Siemens Energy сообщило, что немецкий концерн Siemens не сможет вернуть «Газпрому» турбину для газопровода «Северный поток – 1» после ремонта в Канаде из-за введенных Западом санкций в отношении России. Он также сообщил, что вторую подлежащую регулярному техническому обслуживанию турбину в настоящий момент невозможно отправить за границу.

11 мая министерство экономики Германии заявило о «смерти» «Северного потока – 2» из-за начавшейся спецоперации по защите жителей Донбасса. Так глава ведомства Аннике Айхорн прокомментировала возможность активации трубопровода, построенного в сентябре 2021 года.

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