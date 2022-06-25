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В ЛНР сообщили об охране союзными силами мирных на заводе «Азот»

НМ ЛНР: остающиеся мирные на завода «Азот» находятся под охраной союзных сил
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Фото: Global Look Press/Oleksii Kovalov
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Люди, остающиеся на территории завода «Азот» в Северодонецке, в безопасности и обеспечены всем необходимым. Об этом в субботу, 25 июня, сообщили в Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР).

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«Людей в подвалах предприятия очень много, и заявленные сегодня 800 [человек] — это лишь часть, та часть, которая уже вышла. Люди на промзоне находятся сейчас в безопасности, под охраной союзных сил», — сказал собеседник агентства ТАСС.

По его словам, мирные жители обеспечены питанием и необходимыми лекарствами.

Ранее в этот день посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что освобожденные с территории завода «Азот» мирные жители рассказывают о нахождении на предприятии еще сотен людей.

Кроме того, в субботу стало известно, что промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России.

25 июня с территории химического завода «Азот» были эвакуированы 800 мирных жителей. Они поблагодарили военных России и ЛНР за помощь. В этот же день стало известно, что украинские боевики на территории завода намеренно подожгли одно из зданий, в подвале которого находились 40 мирных граждан. Сейчас все они спасены и ждут эвакуации.

Накануне войска вооруженных сил Украины (ВСУ) и национальной гвардии получили приказ покинуть Северодонецк. Находившийся с боевиками украинский журналист Юрий Бутусов подтвердил факт отступления.

Ранее в этот день стало известно, что боевики националистического формирования «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела), которые заняли завод «Азот» в Северодонецке, заявили о готовности сдаться при условии прекращения огня.

До этого, 23 июня, официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силы ЛНР контролируют воздушное пространствонад Лисичанском и Северодонецком. Он уточнил, что оба города так или иначе находятся в формате оперативного окружения.

В тот же день день военные ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Отмечалось, что 5–7 тыс. украинских боевиков в Лисичанске в тот момент были отрезаны от снабжения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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