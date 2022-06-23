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В ЛНР заявили о контроле неба над Лисичанском и Северодонецком

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Фото: РИА Новости
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Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) контролируют воздушное пространство над Лисичанском и Северодонецком. Об этом в четверг, 23 июня, заявил официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Союзные войска ЛНР и РФ замкнули котел в Лисичанске. Спецоперация 23 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
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«Силы народной милиции контролируют воздушное пространство, могут наносить артиллерийские удары, прерывая пути снабжения», — сказал он ТАСС.

Он уточнил, что оба города так или иначе находятся в формате оперативного окружения, однако сроки полного блокирования не прогнозируются.

Ранее в этот день военные НМ ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Отмечалось, что теперь 5–7 тыс. украинских боевиков в Лисичанске отрезаны от снабжения. В тот же день стало известно, что силы ЛНР и военные России разгромили украинских военных при попытке прорыва из котла на лисичанском направлении.

21 июня силы ЛНР вплотную подошли к Лисичанску. Отмечалось, что средства обнаружения и разведки полностью покрывают населенный пункт. Позже офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Белая Гора и Волчеяровка у южных окраин города находятся под усиленным огневым воздействием союзных сил.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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