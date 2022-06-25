Промзона «Азота» перешла под полный контроль военных ЛНР и России

Промзона предприятия «Азот» в Северодонецке перешла под полный контроль военных Луганской Народной Республики (ЛНР) и России.

Об этом 25 июня сообщил подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он отметил, что в отдельных сооружениях «Азота» еще могут укрываться украинские военные.

«Но мы можем уже с полной уверенностью говорить, что мы контролируем данное предприятие», — констатировал Марочко.

25 июня с территории химического завода «Азот» были эвакуированы 800 мирных жителей. Они поблагодарили военных России и ЛНР за помощь. В этот же день стало известно, что украинские боевики на территории завода намеренно подожгли одно из зданий, в подвале которого находились 40 мирных граждан. Сейчас все они спасены и ждут эвакуации.

24 июня войска вооруженных сил Украины (СБУ) и национальной гвардии получили приказ покинуть Северодонецк, заявил глава подконтрольной украинской стороне администрации Луганской области Сергей Гайдай. Находившийся с боевиками украинский журналист Юрий Бутусов подтвердил факт отступления.

Ранее в этот день стало известно, что боевики националистического формирования «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела), которые заняли завод «Азот» в Северодонецке, заявили о готовности сдаться при условии прекращения огня.

23 июня официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силы ЛНР контролируют воздушное пространство над Лисичанском и Северодонецком. Он уточнил, что оба города так или иначе находятся в формате оперативного окружения.

В тот же день день военные ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Отмечалось, что 5–7 тыс. украинских боевиков в Лисичанске в тот момент были отрезаны от снабжения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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