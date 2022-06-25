Солдаты ВСУ подожгли здание с мирными жителями в подвале на территории завода «Азот»

Солдаты ВСУ на территории завода «Азот» в Северодонецке намеренно подожгли одно из зданий, в подвале которого находились 40 мирных граждан. Об этом бойцы ЛНР рассказали корреспонденту «Известий» Ярославу Богату в субботу, 25 июня.

Люди прятались от обстрелов, националисты пытались заставить их покинуть убежище.

«Сейчас все они спасены и ждут эвакуации», — рассказал журналист.

Ранее в этот день стало известно, что 800 мирных жителей покинули территорию завода.

24 июня сообщалось, что Союзные силы РФ и ЛНР продолжают зачистку территории завода «Азот» от военных вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, солдаты республики 16 июня зашли на территорию завода.

Также 24 июня официальный представитель российского Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинская группировка в «Горском котле» разгромлена. По его словам, Горское и Золотое освобождены российскими военными и бойцами ЛНР.

Также в этот день в Минобороны сообщили, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС РФ под командованием генерал-полковника Александра Лапина блокировали Лисичанск с юга.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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