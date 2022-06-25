800 мирных жителей вышли с завода «Азот» в Северодонецке

800 мирных жителей вышли с территории завода «Азот» в Северодонецке. Об этом в субботу, 25 июня, сообщил корреспондент телеканала «Известия» Ярослав Богат.

24 июня сообщалось, что Союзные силы РФ и ЛНР продолжают зачистку территории завода «Азот» от военных вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, солдаты республики 16 июня зашли на территорию завода.

Также 24 июня официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинская группировка в «Горском котле» разгромлена. По его словам, Горское и Золотое освобождены российскими военными и бойцами ЛНР.

Также в этот день в Минобороны сообщили, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС РФ под командованием генерал-полковника Александра Лапина блокировали Лисичанск с юга.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».