Военнослужащие ЛНР зашли на территорию завода «Азот»

Силы ЛНР зашли на территорию завода «Азот» в Северодонецке, однако выбить оттуда боевиков пока не получается. Об этом сообщил ТАСС в четверг, 16 июня, глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Пасечника, на данный момент неизвестно точное количество мирных жителей, которые удерживаются украинскими силовиками на заводе.

«До сегодняшнего дня никто на контакт [по поводу обмена пленными] не идет. О количестве пленных на их территории у меня, к большому сожалению, скажу честно, цифр нет. Мы не владеем этой ситуацией, они с нами не общаются», — сказал он.

В заключение Пасечник добавил, что всех причастных к массовым убийствам жителей Донбасса, ждет трибунал, «они понесут заслуженное суровое наказание».

Накануне украинские боевики сорвали гуманитарный коридор из бомбоубежищ химзавода. Как рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин, тогда оттуда смог выбраться только один пожилой мужчина. Освободившийся рассказал, что оставшихся на предприятии мирных жителей не предупреждали о гуманитарном коридоре.

По мнению министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев украинские боевики могут удерживать до 1,2 тыс. мирных жителей на заводе.

10 июня стало известно о блокировке украинских военных на заводе «Азот». Все пути отступления для них отрезаны. В итоге оказавшиеся в тупике боевики начали пытаться выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать разные условия.

16 июня сбежавший с «Азота» мирный житель рассказал о ситуации на заводе. По его словам, мирные жители спрятались на предприятии от обстрелов и стали теперь заложниками националистов. Он рассказал, что на заводе постоянно живут работники вместе с семьями.

Другая сбежавшая также рассказала про свои наблюдения на заводе. По ее словам, там очень много наемников. Они держатся отдельно от других военных. Сама женщина уже два месяца жила вместе с семьей на заводе, после того, как в их дом попал снаряд. По ее словам, иностранные наемники не разрешали мирным жителям выходить из убежища, аргументируя это тем, что снаружи якобы опасно, потому что «идет зачистка».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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