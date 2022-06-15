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ВСУ сорвали гуманитарный коридор из «Азота» в Северодонецке

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Гуманитарный коридор из бомбоубежищ химзавода «Азот» в Северодонецке был сорван по вине Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил 15 июня корреспондент «Известий» Алексей Полторанин, оттуда смог выбраться только один пожилой мужчина.

ВСУ сорвали эвакуацию мирных жителей с «Азота». Онлайн спецоперации 15 июня
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По словам самого дедушки, оставшихся на предприятии мирных жителей не предупреждали о гуманитарном коридоре.

Как рассказал корреспонденту «Известий» начальник гарнизонной службы Народной милиции ЛНР Александр Никишин, ВСУ начали минометный обстрел именно там, где был организован гуманитарный коридор.

«Со штатного (убежища. — Ред.). На первой проходной. Их там 75. Вот из этих людей никто не знает, что будет создан гуманитарный коридор. В 8:10 – 8:20 начался минометный обстрел. Конкретно работали по тому району, где мы стояли <…> Сейчас 8 человек мы эвакуировали из подвала возле линии соприкосновения», — рассказал Никишин.

Он отметил, что в подвалах возле линии соприкосновения остается еще 17 человек.

Ранее в этот день помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что украинские боевики могут удерживать до 1,2 тыс. гражданских лиц на заводе.

14 июня Минобороны России заявило о готовности открыть гуманитарный коридор в среду для эвакуации гражданских лиц с территории комбината. Тогда в ведомстве предложили боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам на комбинате прекратить боевые действия, выпустить удерживаемых людей и сложить оружие.

12 июня семейная пара, Юлия Скуригина и Валерий Бойченко, работавшая ранее на «Азоте», рассказала корреспонденту «Известий», что на предприятии есть огромные бомбоубежища, в которых сейчас находится большая половина жителей города.

До этого, 11 июня, посол республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что боевики требуют дать им возможность выхода с территории химкомбината вместе с заложниками и обеспечить коридор для перехода в Лисичанск.

10 июня стало известно о блокировке украинских военных на заводе. Все пути отступления для них отрезаны. В итоге оказавшиеся в тупике боевики начали пытаться выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать разные условия.

8 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские войска готовят провокацию с минированием емкостей с токсичными химикатами на заводе. Еще тогда она отметила, что они планируют удерживать в подземных территориях предприятия «более тысячи работников завода и местных жителей».

6 июня сообщалось об освобождении и зачистке от ВСУ жилой городской застройки в Северодонецке.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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