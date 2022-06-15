ВСУ сорвали гуманитарный коридор из «Азота» в Северодонецке

Гуманитарный коридор из бомбоубежищ химзавода «Азот» в Северодонецке был сорван по вине Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил 15 июня корреспондент «Известий» Алексей Полторанин, оттуда смог выбраться только один пожилой мужчина.

По словам самого дедушки, оставшихся на предприятии мирных жителей не предупреждали о гуманитарном коридоре.

Как рассказал корреспонденту «Известий» начальник гарнизонной службы Народной милиции ЛНР Александр Никишин, ВСУ начали минометный обстрел именно там, где был организован гуманитарный коридор.

«Со штатного (убежища. — Ред.). На первой проходной. Их там 75. Вот из этих людей никто не знает, что будет создан гуманитарный коридор. В 8:10 – 8:20 начался минометный обстрел. Конкретно работали по тому району, где мы стояли <…> Сейчас 8 человек мы эвакуировали из подвала возле линии соприкосновения», — рассказал Никишин.

Он отметил, что в подвалах возле линии соприкосновения остается еще 17 человек.

Ранее в этот день помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что украинские боевики могут удерживать до 1,2 тыс. гражданских лиц на заводе.

14 июня Минобороны России заявило о готовности открыть гуманитарный коридор в среду для эвакуации гражданских лиц с территории комбината. Тогда в ведомстве предложили боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам на комбинате прекратить боевые действия, выпустить удерживаемых людей и сложить оружие.

12 июня семейная пара, Юлия Скуригина и Валерий Бойченко, работавшая ранее на «Азоте», рассказала корреспонденту «Известий», что на предприятии есть огромные бомбоубежища, в которых сейчас находится большая половина жителей города.

До этого, 11 июня, посол республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что боевики требуют дать им возможность выхода с территории химкомбината вместе с заложниками и обеспечить коридор для перехода в Лисичанск.

10 июня стало известно о блокировке украинских военных на заводе. Все пути отступления для них отрезаны. В итоге оказавшиеся в тупике боевики начали пытаться выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать разные условия.

8 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские войска готовят провокацию с минированием емкостей с токсичными химикатами на заводе. Еще тогда она отметила, что они планируют удерживать в подземных территориях предприятия «более тысячи работников завода и местных жителей».

6 июня сообщалось об освобождении и зачистке от ВСУ жилой городской застройки в Северодонецке.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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