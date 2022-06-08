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Захарова предупредила о новой провокации Киева на заводе в Северодонецке

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Фото: Global Look Press/Mihir Melwani
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Украинские войска готовят провокацию с минированием емкостей с токсичными веществами на заводе «Азот» в Северодонецке. Об этом в среду, 8 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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6 июня посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что жилая городская застройка в Северодонецке освобождена и зачищена от украинских формирований. Он указал, что украинские боевики выбиты почти полностью и из промзоны, загнаны на «Азот».

4 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил «Известиям», что в Северодонецке отходящие войска украинских нацистов остались лишь на промзоне завода «Азот».

31 мая отступающие подразделения украинских боевиков взорвали на территории предприятия в Северодонецке цистерну с азотной кислотой. После подрыва поднялось (на высоту около 1 км) ядовитое облако оранжевого цвета, которое переместилось в сторону населенных пунктов Кременная и Рубежное.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков предположил в беседе с «Известиями», что подрыв был использован для того, чтобы прикрыть отступление отрядов через реку в Лисичанск. Он, по словам эксперта, стал своеобразной «дымовой завесой», которой националисты отвлекли внимание от своей переправы.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев отметил в свою очередь, что этим действием украинские войска рассчитывали создать зону химического заражения и задержать наступление Вооруженных сил РФ.

Как рассказал 30 мая военный эксперт Владислав Шурыгин, установление контроля над Северодонецком завершит освобождение всей территории ЛНР от украинских радикалов и позволит ВС РФ развить дальнейшее наступление на Славянск и Краматорск.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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