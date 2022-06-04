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Пасечник рассказал «Известиям» о целях сил ЛНР в Северодонецке

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В Северодонецке практически отходящие войска украинских нацистов остались лишь на промзоне завода «Азот». Об этом в субботу, 4 июня, глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил «Известиям».

«На сегодняшний день в городе Северодонецке практически отходящие войска украинских нацистов остались лишь на промзоне завода «Азот», — отметил он.

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По словам Пасечника, Киев сейчас ведет диверсионную работу, а республика обстреливается со стороны Лисичанска, к которому направляются войска.

«По остальной территории действуют разрозненные диверсионно-террористические группы противника, которые осуществляют обстрелы города», — сказал он.

Он отметил, что подразделение народной милиции ЛНР сейчас работает над уничтожением групп противника на территории города Северодонецка.

Кроме того, Леонид Пасечник рассказал о планах поехать в Санкт-Петербург на ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум).

Традиционно на ПМЭФ прорабатываются механизмы стратегического развития государства во взаимодействии с институтами развития, регионами страны, НКО, общественными объединениями, СМИ и молодежными организациями. 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.

Ранее, 2 июня, Пасечник заявил, что силы ЛНР контролируют все населенные пункты на территории республики, кроме Северодонецка и Лисичанска. Он подчеркнул, что специальная военная операция по защите Донбасса на территории ЛНР идет по плану.

1 июня представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы ЛНР и ВС РФ контролируют уже свыше 70% территории Северодонецка. Он отметил, что взятие города под полный контроль ожидается в ближайшее время.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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