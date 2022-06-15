В МВД ЛНР раскрыли возможное число удерживаемых гражданских лиц на заводе «Азот»

Боевики Украины могут удерживать до 1,2 тыс. гражданских лиц на заводе «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в среду, 15 июня, сообщил помощник министра внутренних дел региона Виталий Киселев.

«Сейчас в Северодонецке где-то 1–1,2 тыс. гражданских лиц взяты в заложники и находятся на территории «Азота». Их там удерживают насильственно и уже долгое время. С учетом того, что воды нет, продуктов питания нет, лекарств нет. Среди них порядка 127 детей», — сказал Киселев в беседе с ТАСС.

14 июня Киселев заявил о том, что на территории завода «Азот» могут находиться до 2,5 тыс украинских националистов. При этом примерно четверть боевиков составляют иностранные наемники, в том числе граждане Польши.

В Минобороны России в этот же день заявили о готовности открыть гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с территории комбината по просьбе Киева. Он будет действовать 15 июня с 08:00 до 20:00 мск в северном направлении в город Сватово ЛНР. При этом в министерстве уличили украинскую сторону в попытке вывести из окружения боевиков под видом мирных жителей.

Ранее, 11 июня, посол республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что боевики требуют дать им возможность выхода с территории химкомбината вместе с заложниками и обеспечить коридор для перехода в Лисичанск. Он добавил, что на территории завода могут находиться до 500 мирных жителей, прятавшихся от обстрелов. Требования же боевиков он назвал неприемлемыми.

Тогда же глава ЛНР Леонид Пасечник назвал основной задачей на «Азоте» очистку промзоны на территории химзавода таким образом, чтобы не совершить экологической катастрофы. Кроме того, отмечалось, что украинские войска готовят провокацию с минированием емкостей с токсичными химикатами на предприятии.

За день до этого стало известно о блокировке украинских военных на заводе. Все пути отступления для них отрезаны. В итоге оказавшиеся в тупике боевики начали искать контакты для переговоров.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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