ВС РФ откроют гумкоридор для эвакуации гражданских с «Азота» в Северодонецке

Минобороны России заявило о готовности открыть гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азот» в Северодонецке. Об этом 14 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«Руководствуясь гуманными принципами, Вооруженные силы России и формирования Луганской Народной Республики (ЛНР) готовы провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан. Для этого с 08:00 мск до 20:00 мск 15 июня открывается гуманитарный коридор в северном направлении в город Сватово ЛНР», — сказал он.

Отмечается, что коридор будет открыт по просьбе Киева. При этом в российском военном ведомстве уличили украинскую сторону в попытке вывести боевиков из окружения под видом мирных жителей.

По словам Мизинцева, Минобороны РФ предлагает боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам на комбинате 15 июня прекратить боевые действия, выпустить удерживаемых людей и сложить оружие.

До этого, 12 июня, семейная пара рабочих, Юлия Скуригина и Валерий Бойченко, работающих ранее на «Азоте», рассказали корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину, что на предприятии есть огромные бомбоубежища, в которых сейчас находится большая половина жителей города. По словам Валерия, в бомбоубежищах сидят в основном сотрудники химического предприятия.

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник 11 июня сообщил, что на территории завода могут находиться до 500 мирных жителей, которые прятались от обстрелов. Он уточнил, что боевики выдвигают требования — дать им возможность выхода с территории химкомбината вместе с заложниками и обеспечить коридор для перехода в Лисичанск. По его словам, эти требования неприемлемы.

В тот же день глава ЛНР Леонид Пасечник назвал основной задачей на «Азоте» очистку промзоны на территории химзавода таким образом, чтобы не совершить экологической катастрофы.

О блокировке украинских военных на предприятии Мирошник заявил 10 июня.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».