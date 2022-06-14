Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

ВС РФ откроют гумкоридор для эвакуации гражданских с «Азота» в Северодонецке

ВС РФ по просьбе Киева откроют гумкоридор для эвакуации гражданских с «Азота» в Северодонецке
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России заявило о готовности открыть гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азот» в Северодонецке. Об этом 14 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Скидка на «Азот»: риск экокатастрофы сдерживает полное взятие Северодонецка
Что увидел корреспондент «Известий», приблизившись к передовым позициям на минимальное расстояние

«Руководствуясь гуманными принципами, Вооруженные силы России и формирования Луганской Народной Республики (ЛНР) готовы провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан. Для этого с 08:00 мск до 20:00 мск 15 июня открывается гуманитарный коридор в северном направлении в город Сватово ЛНР», — сказал он.

Отмечается, что коридор будет открыт по просьбе Киева. При этом в российском военном ведомстве уличили украинскую сторону в попытке вывести боевиков из окружения под видом мирных жителей.

По словам Мизинцева, Минобороны РФ предлагает боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам на комбинате 15 июня прекратить боевые действия, выпустить удерживаемых людей и сложить оружие.

До этого, 12 июня, семейная пара рабочих, Юлия Скуригина и Валерий Бойченко, работающих ранее на «Азоте», рассказали корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину, что на предприятии есть огромные бомбоубежища, в которых сейчас находится большая половина жителей города. По словам Валерия, в бомбоубежищах сидят в основном сотрудники химического предприятия.

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник 11 июня сообщил, что на территории завода могут находиться до 500 мирных жителей, которые прятались от обстрелов. Он уточнил, что боевики выдвигают требования — дать им возможность выхода с территории химкомбината вместе с заложниками и обеспечить коридор для перехода в Лисичанск. По его словам, эти требования неприемлемы.

В тот же день глава ЛНР Леонид Пасечник назвал основной задачей на «Азоте» очистку промзоны на территории химзавода таким образом, чтобы не совершить экологической катастрофы.

О блокировке украинских военных на предприятии Мирошник заявил 10 июня.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022