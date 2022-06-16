Сбежавший с «Азота» мирный житель рассказал о ситуации на заводе

Бои за промышленные районы Северодонецка продолжаются. Из освобожденных частей города эвакуируют мирное население, но 15 июня попытка организовать «зеленый коридор» с завода «Азот» сорвалась. Мирные жители спрятались на предприятии от обстрелов и стали теперь заложниками националистов.

«Вывод мирного населения с «Азота» полностью сорван противником. Со своей стороны, мы сделали всё, что смогли, организовали коридор через весь город. Но украинцы сначала открыли огонь из стрелкового оружия, потом начал работать миномет, а затем в 8:20–8:30 подключились танк и артустановка «Нона». Огонь велся по тому району, где мы должны были встречать людей с завода», — рассказал начальник гарнизонной службы корпуса Народной милиции ЛНР Александр Никишин.

По его данным, утром 15 июня, до официального открытия «зеленого коридора», с территории завода вышел пожилой мужчина. Он отпросился у националистов в расположенный неподалеку свой дом якобы за необходимыми вещами. Сам же добрался до бойцов Луганской Народной Республики (ЛНР) и рассказал, что в одном с ним бункере завода находились 70–75 мирных жителей. Ни о какой эвакуации их не оповещали. Возвращаться на завод, чтобы проинформировать оставшихся, пенсионер не решился.

«Сейчас на заводе постоянно живут около сотни работников вместе с семьями. Они всё еще обеспечивают работу предприятия «Азот». Если некоторые непрерывные процессы там остановить, то мы завод уже запустить не сможем. После начала обстрелов туда, в хорошие бомбоубежища, перебрались и люди с соседних домов. А теперь их не отпускают украинцы», — сообщила местная жительница Валентина Ивановна.

Бойцы Народной милиции ЛНР эвакуируют жителей из прилегающих к границам промзоны домов. Их переправляют в более безопасные места, а затем и вывозят из города.

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Выходные данные: почему сорвалась эвакуация мирных жителей с территории «Азота»