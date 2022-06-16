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Сбежавшие с «Азота» женщины рассказали об иностранных наемниках на заводе

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Oleksii Kovalov
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Вырвавшиеся из бомбоубежища химзавода «Азот» в Северодонецке мирные жители рассказали 16 июня об иностранных наемников на предприятии.

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«Много наемников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом, на английском языке. И на других иностранных языках», — рассказала «РИА Новости» Анна.

Женщина жила вместе с невесткой Алиной и ее детьми в бомбоубежище два месяца, после того, как в их дом попал снаряд. По ее словам, иностранные наемники не разрешали мирным жителям выходить из убежища, аргументируя это тем, что снаружи якобы опасно, потому что «идет зачистка».

Анна также рассказала о том, что на предприятие не пускали и ее родственников мужчин, которые хотели привезти им продукты. Только 10 июня, когда внимание боевиков ослабло, женщинам удалось выбраться с «Азота».

«Мы прибежали к моему мужу. Муж нас забрал и привез сюда», — добавила Алина.

Они рассказали, что выбираться им пришлось с предприятия пешком. Сейчас они размещены в соседнем селе Новая Астрахань.

15 июня украинские боевики сорвали гуманитарный коридор из бомбоубежищ химзавода. Как рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин, тогда оттуда смог выбраться только один пожилой мужчина. Освободившийся рассказал, что оставшихся на предприятии мирных жителей не предупреждали о гуманитарном коридоре.

Также в среду помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что украинские боевики могут удерживать до 1,2 тыс. мирных жителей на заводе.

10 июня стало известно о блокировке украинских военных на заводе «Азот». Все пути отступления для них отрезаны. В итоге оказавшиеся в тупике боевики начали пытаться выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать разные условия.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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