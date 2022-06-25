Освобожденные с «Азота» люди поблагодарили военных России и ЛНР за помощь

Мирные жители, вышедшие с территории завода «Азот» в Северодонецке, рассказали 25 июня корреспонденту «Известий» Ярославу Богату, что ждали российские и луганские силы все время, пока украинские боевики удерживали их на промзоне.

Одна из освобожденных женщин рассказала, что даже взяла у российского военнослужащего георгиевскую ленточку на память об этом дне.

«Я даже на память взяла у молодого вашего ленту. Мы вас ждали! Это память. Эмоции переполняют. Если бы вы знали, как мы вас ждали, сколько ждали, молились. ‹...› Мы вам безмерно рады, счастливы. Столько мы пережили», — рассказал мирная жительница.

Вышедшие с предприятия люди также рассказали корреспонденту «Известий» что украинские боевики не позволяли им покидать промзону и угрожали расправой за непослушание.

«Выйдете — будем стрелять. Просто угрожали: «Мы вас всех похороним, дорога вам на кладбище, кто будет за забором». Потому все боялись выходить», — рассказал мирный житель. Он также добавил, что украинские боевики стреляли в воздух, чтобы запугать удерживаемых на промзоне людей.

Ранее в субботу стало известно о выходе 800 мирных жителей с территории завода. Как рассказал корреспондент «Известий», бойцы ЛНР сейчас находят новые укрытия, где маленькими группами прятались мирные жители, в том числе работники комбината.

В этот же день стало известно, что украинские боевики на территории завода намеренно подожгли одно из зданий, в подвале которого находились 40 мирных граждан. Сейчас все они спасены и ждут эвакуации.

24 июня украинский журналист Юрий Бутусов сообщил об уходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Северодонецка. Он отметил, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны города.

Украинские боевики были блокированы на территории «Азота» с 16 июня, когда власти ЛНР сообщили, что военнослужащие республики смогли попасть на территорию предприятия.

Минобороны РФ организовывало гуманитарные коридоры для спасения гражданских лиц на «Азоте», однако 15 июня украинские боевики сорвали выход по нему мирных жителей. По информации журналиста «Известий» Алексея Полторанина, тогда оттуда смог выбраться только один пожилой мужчина.

В настоящее время продолжается эвакуация людей и зачистка территории предприятия.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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