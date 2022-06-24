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Украинский журналист сообщил об уходе ВСУ из Северодонецка

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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
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Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил об уходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Северодонецка Луганской Народной Республики (ЛНР).

Союзные войска пошли в наступление под Лисичанском. Онлайн спецоперации на Украине 24 июня
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«Мы вышли из Северодонецка. Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка. На том участке фронта, где я находился, уход прошел под обстрелом, но без потерь», — написал Бутусов в соцсети.

Ранее в этот день глава подконтрольной украинской стороне администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что украинским военным приказано уйти из Северодонецка.

До этого сообщалось, что боевики националистического формирования «Айдар», которые заняли завод «Азот» в Северодонецке, заявили о готовности сдаться при условии прекращения огня.

23 июня официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силы ЛНР контролируют воздушное пространство над Лисичанском и Северодонецком. Он уточнил, что оба города так или иначе находятся в формате оперативного окружения.

В тот же день день военные Народной милиции ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Отмечалось, что теперь 5–7 тыс. украинских боевиков в Лисичанске отрезаны от снабжения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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