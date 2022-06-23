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Источник рассказал о готовности боевиков с завода «Азот» сдаться

ТАСС: бойцы «Айдара» с завода «Азот» заявили о готовности сдаться при прекращении огня
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo
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Боевики националистического формирования «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела), которые заняли завод «Азот» в Северодонецке, заявили о готовности сдаться при условии прекращения огня. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил сообщил близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) источник ТАСС.

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«Айдаровцы, засевшие на «Азоте», по имеющейся информации, выразили готовность прекратить сопротивление и сдаться», — сказал он.

При этом ЛНР должна выполнить ряд условий: вернуться к режиму прекращения огня, обеспечить безопасный выход с промзоны гражданских лиц, после чего они якобы готовы сложить оружие и сдаться.

Ранее, 21 июня, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что заблокированные на химзаводе «Азот» в Северодонецке украинские боевики расстреляли своих же бойцов.

Накануне Марочко рассказал, что укрывающиеся на заводе украинские боевики начинают вести переговоры и выкидывать белые флаги на некоторых участках. Он также рассказал, что силы республики общаются на открытых частотах с несколькими украинскими командирами, которые сообщают о «плачевном» положении войск, брошенных руководством.

До этого, 17 июня, сообщалось, что некоторые украинские боевики, которые находятся на заводе, начали сдаваться в плен. В тот же день стало известно, что в промышленной зоне «Азота» закрепились подразделения России и ЛНР. При этом украинские войска продолжают использовать инфраструктуру завода в своих военных целях — они прикрываются мирными жителями и большими цистернами, в которых находятся ядохимикаты, опасные и взрывчатые вещества.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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