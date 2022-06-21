В ЛНР рассказали о расстреле украинских военных на «Азоте» сослуживцами

Заблокированные на химзаводе «Азот» в Северодонецке украинские боевики расстреляли своих же бойцов. Об этом во вторник, 21 июня, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Уже подтверждено, что на предприятии «Азот» было расстреляно пять украинских военнослужащих своими же, скажем так, побратимами», — сообщил он в эфире Первого канала.

Марочко также отметил, что украинские боевики обезличивают убитых «товарищей», забирая у них только документы. Сами же тела бросают на месте расстрела.

«Абсолютно никак не пытаются забирать тела — они пытаются только забирать документы. Дабы обезличить труп, даны указания вышестоящему руководству, чтобы все документы, удостоверяющие личность погибших военнослужащих вооруженных формирований Украины, их товарищами изымались. Таким образом они обезличивают этот труп, и в дальнейшем родственники не узнают судьбу своих близких», — рассказал он.

20 июня Марочко рассказал, что укрывающиеся на заводе украинские боевики начинают вести переговоры и выкидывать белые флаги на некоторых участках. Он также рассказал, что силы республики общаются на открытых частотах с несколькими украинскими командирами, которые сообщают о «плачевном» положении войск, брошенных руководством.

17 июня сообщалось, что некоторые украинские боевики, которые находятся на заводе, начали сдаваться в плен. В тот же день стало известно, что в промышленной зоне «Азота» закрепились подразделения России и ЛНР. При этом украинские войска продолжают использовать инфраструктуру завода в своих военных целях — они прикрываются мирными жителями и большими цистернами, в которых находятся ядохимикаты, опасные и взрывчатые вещества.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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