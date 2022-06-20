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В ЛНР рассказали о готовности боевиков с «Азота» к переговорам

Подполковник НМ ЛНР Марочко: боевики с «Азота» начинают вести переговоры и выкидывать белые флаги
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Укрывающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке украинские боевики начинают вести переговоры и выкидывать белые флаги на некоторых участках. Об этом сообщил в понедельник, 20 июня, офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире Первого канала.

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«У боевиков буквально земля горит под ногами, естественно, это вынуждает их выкидывать белые флаги, вести какие-то переговоры», — сказал он.

Он также рассказал, что силы республики общаются на открытых частотах с несколькими украинскими командирами, которые сообщают о «плачевном» положении войск, брошенных руководством.

По словам офицера Народной милиции, недавно ВСУ пытались наладить снабжение через реку Северский Донец с помощью плотов и маленьких лодок, но это «капля в море».

Он заключил, что совокупность этих обстоятельств вынуждает боевиков вести некоторые переговоры.

Ранее в этот день стало известно, что сдавшиеся в плен военным Луганской Народной Республики (ЛНР) боевики националистического формирования «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела) приступили к даче показаний против сослуживцев. Часть боевиков продолжает блокировать химпредприятие «Азот».

Сейчас на заводе «Азот» прячутся украинские националисты, при этом они прикрываются мирными жителями и не позволяют им выйти во время действия гумкоридоров, организованных российской стороной. Как сообщили 18 июня в Луганской Народной Республике, силы ЛНР продолжают переговоры о сдаче боевиков в плен.

В Донбассе проходит спецоперация РФ по защите мирных жителей, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле объяснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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