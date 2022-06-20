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Сдавшиеся в плен боевики «Айдара» начали давать показания

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Сдавшиеся в плен военным Луганской Народной Республики (ЛНР) боевики националистического формирования «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела) приступили к даче показаний против сослуживцев, сообщил близкий к Народной милиции ЛНР источник ТАСС в понедельник, 20 июня.

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«Сейчас для переговоров с боевиками задействуется информация, полученная от айдаровцев, сдавшихся в плен в Метелкине», — сказал он.

Часть боевиков продолжают блокировать химпредприятие «Азот» в Северодонецке. Информатор добавил, что иностранные наемники — пособники айдаровцев, блокируют переговорный процесс по добровольной сдаче в плен.

«Они [иностранные наемники] мешают переговорному процессу. Поэтому ждем», — сообщил источник.

19 июня Минобороны РФ сообщило, что силы Луганской Народной Республики при поддержке ВС России взяли под контроль населенный пункт Метелкино под Северодонецком.

При зачистке Метелкино сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров националистической группировки «Айдар». По словам посла ЛНР в РФ Родиона Мирошника, поселок полностью зачищен от украинских военных.

Ранее, 10 июня, за содействие деятельности нацгруппировки «Айдар» был осужден житель ЛНР из Новоайдарского района. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. В суде мужчина, фамилия которого не раскрывается, признал свою вину в полном объеме и раскаялся. В ходе разбирательства осужденный настаивал на том, что он вступил в националистическую группировку «из-за сложного материального положения».

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