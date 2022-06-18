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В ЛНР рассказали о ходе переговоров с украинскими боевиками на «Азоте»

Силы ЛНР продолжают переговоры о сдаче в плен с боевиками на заводе «Азот» в Северодонецке
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжают переговоры о сдаче в плен украинских националистов, укрывшихся на заводе «Азот» в Северодонецке, рассказал 18 июня комендант города Виктор Дубина.

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«Переговоры о возможной сдаче продолжаются, хотя и пока безрезультатно», — сказал он агентству «РИА Новости».

Также в субботу посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что договоренности об открытии гуманитарного коридора с завода «Азот» до сих пор нет из-за отказа Украины прекратить огонь. По его словам, для эвакуации мирных граждан необходимо уничтожить позиции ВСУ вокруг Лисичанска. Это позволило бы исключить риск обстрела и Северодонецка, и Рубежного.

17 июня офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что некоторые военнослужащие ВСУ, которые находятся на заводе «Азот» в Северодонецке, начали сдаваться в плен. Количество сложивших оружие и их принадлежность к подразделениям не разглашаются в целях их безопасности.

Как он добавил, в промышленной зоне «Азота» закрепились подразделения РФ и ЛНР. Продвижение сил республики затрудняет тот факт, что украинские войска используют инфраструктуру завода в своих целях — прикрываются цистернами, в которых находятся ядохимикаты и взрывчатые вещества.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота.

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