Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Подразделения РФ и ЛНР закрепились в промзоне завода «Азот»

0
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке закрепились подразделения России и Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил офицер народной милиции ЛНР.

Выходные данные: почему сорвалась эвакуация мирных жителей с территории «Азота»
«Известия» побывали в Северодонецке, где продолжаются бои за промышленную зону города

«Наши подразделения совместно с подразделениями ВС РФ закрепились в промышленной зоне завода «Азот». Есть ряд успехов, но нужно отметить, что украинские войска используют инфраструктуру завода в своих военных целях — прикрываются большими цистернами, в которых находятся ядохимикаты, опасные и взрывчатые вещества. Это затрудняет продвижение», — рассказал Марочко ТАСС.

Ранее в этот же день «Известия» продемонстрировали кадры промзоны «Азота», которые были сняты с высоты птичьего полета. На них отчетливо виден масштаб полученных в ходе ожесточенных боев разрушений.

Союзные силы РФ и ЛНР продолжают зачистку территории завода «Азот» от военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, солдаты республики 16 июня зашли на территорию завода, но пока испытывают затруднения с окончательным освобождением территории предприятия из-за использования противником более 1,2 тыс. гражданских лиц в качестве заложников.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в тот же день прокомментировала тактику боевиков, назвав ее недопустимой, и подчеркнула, что украинские неонацисты убивают тех мирных жителей, которые пытаются покинуть территорию «Азота».

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022