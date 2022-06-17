Подразделения РФ и ЛНР закрепились в промзоне завода «Азот»

В промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке закрепились подразделения России и Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил офицер народной милиции ЛНР.

«Наши подразделения совместно с подразделениями ВС РФ закрепились в промышленной зоне завода «Азот». Есть ряд успехов, но нужно отметить, что украинские войска используют инфраструктуру завода в своих военных целях — прикрываются большими цистернами, в которых находятся ядохимикаты, опасные и взрывчатые вещества. Это затрудняет продвижение», — рассказал Марочко ТАСС.

Ранее в этот же день «Известия» продемонстрировали кадры промзоны «Азота», которые были сняты с высоты птичьего полета. На них отчетливо виден масштаб полученных в ходе ожесточенных боев разрушений.

Союзные силы РФ и ЛНР продолжают зачистку территории завода «Азот» от военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, солдаты республики 16 июня зашли на территорию завода, но пока испытывают затруднения с окончательным освобождением территории предприятия из-за использования противником более 1,2 тыс. гражданских лиц в качестве заложников.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в тот же день прокомментировала тактику боевиков, назвав ее недопустимой, и подчеркнула, что украинские неонацисты убивают тех мирных жителей, которые пытаются покинуть территорию «Азота».

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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