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Москалькова указала на недопустимость использования ВСУ людей как живой щит

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Мирных жителей недопустимо использовать как живой щит, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Также она обратила внимание на то, что националисты Украины не дают мирному населению возможности покинуть территорию химического комбината «Азот» в Северодонецке уже второй день.

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«Второй день украинские националисты не дают мирным жителям покинуть территорию химического комбината «Азот» в Северодонецке, используя их как живой щит», — гвоорится в заявлении Москальковой в Telegram-канале в четверг, 16 июня.

Омбудсмен заявила, что Россия с целью спасения людей объявила о режиме прекращения огня, но «один из жителей, пытавшийся воспользоваться гуманитарным коридором, был расстрелян в спину украинcкими националистами».

«Обращаю внимание Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста, международных правозащитных организаций на недопустимость использования вооруженными формированиями Украины гражданских объектов в военных целях», — подчеркнула Москалькова.

Ранее в четверг подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о том, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России и Луганской Народной Республики закрепились в промзоне Северодонецка, в том числе возле химкомбината «Азот», где находятся украинские боевики.

15 июня украинские боевики сорвали гуманитарный коридор из бомбоубежищ химзавода. Как рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин, тогда оттуда смог выбраться только один пожилой мужчина. Освободившийся рассказал, что оставшихся на предприятии мирных жителей не предупреждали о гуманитарном коридоре.

По мнению помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева, украинские боевики могут удерживать до 1,2 тыс. мирных жителей на заводе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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