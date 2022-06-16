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Подразделения ВС РФ и ЛНР закрепились в промзоне Северодонецка

Подразделения ВС РФ и ЛНР закрепились в промзоне Северодонецка и на заводе «Азот»
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ и Луганской Народной Республики (ЛНР) закрепились в промзоне Северодонецка, в том числе возле химкомбината «Азот», где находятся украинские боевики. Об этом 16 июня сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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«Наши подразделения совместно с подразделениями России уже закрепились в промке (промзоне. — Ред.) и начали спецоперацию. То есть мы уже потихоньку начинаем продвигаться по промзоне и зачищать эту территорию», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее в этот день силы ЛНР зашли на территорию завода «Азот», однако выбить оттуда боевиков пока не получается.

Накануне украинские боевики сорвали гуманитарный коридор из бомбоубежищ химзавода. Как рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин, тогда оттуда смог выбраться только один пожилой мужчина. Освободившийся рассказал, что оставшихся на предприятии мирных жителей не предупреждали о гуманитарном коридоре.

По мнению помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева, украинские боевики могут удерживать до 1,2 тыс. мирных жителей на заводе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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