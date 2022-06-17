«Известия» показали комбинат «Азот» с высоты птичьего полета

В распоряжении «Известий» появилось кадры промышленной зоны комбината «Азот» в Северодонецке, снятые коптером с высоты птичьего полета. Об этом стало известно в четверг, 17 июня.

На представленных записях видны разрушения, которым подверглась территория завода. Кроме того, можно заметить многочисленные источники дыма, идущего из зданий промзоны.

Союзные силы России и Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжают зачищать территорию завода «Азот» от украинских неонацистов. Силы ЛНР 16 июня зашли на территорию завода, но пока испытывают затруднения с окончательным освобождением территории предприятия из-за использования боевиками более 1,2 тыс гражданских лиц в качестве заложников.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в тот же день прокомментировала тактику боевиков, назвав ее недопустимой и подчеркнула, что украинские неонацисты убивают тех мирных жителей, которые пытаются покинуть территорию «Азота».

Российская сторона организовывала гуманитарные коридоры для спасения гражданских лиц на территории предприятия, однако, 15 июня украинские боевики сорвали выход по нему мирных жителей. Как рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин, тогда оттуда смог выбраться только один пожилой мужчина. Освободившийся рассказал, что оставшихся на предприятии людей не предупреждали о гуманитарном коридоре.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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