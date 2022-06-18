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Посол ЛНР назвал условие для эвакуации мирных граждан с «Азота»

Посол ЛНР Мирошник: для эвакуации граждан с «Азота» надо уничтожить позиции ВСУ у Лисичанска
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Договоренности об открытии гуманитарного коридора с завода «Азот» в Северодонецке до сих пор нет из-за отказа Украины прекратить огонь. Для эвакуации мирных граждан необходимо уничтожить позиции ВСУ вокруг Лисичанска. Об этом сообщил в субботу, 18 июня, посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

Выходные данные: почему сорвалась эвакуация мирных жителей с территории «Азота»
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«Украина отказывается гарантировать режим прекращения огня», — написал он в своем Telegram-канале.

Посол также отметил, что уничтожение украинских позиций вокруг Лисичанска снимет угрозу обстрела Северодонецка и Рубежного.

Накануне подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что некоторые боевики стали выходить с территории комбината «Азов» и сдаваться в плен. В целях безопасности сдающихся их численность и личности не называются.

Украинские боевики блокированы на территории «Азота» с 16 июня, когда власти ЛНР сообщили, что военнослужащие республики смогли попасть на территорию предприятия. Численность украинских военных, находящихся на заводе, оценивается в тысячу человек, еще там пребывает несколько десятков иностранных наемников. Также там находятся мирные граждане.

Минобороны РФ организовывало гуманитарные коридоры для спасения гражданских лиц на «Азоте», однако 15 июня украинские боевики сорвали выход по нему мирных жителей. По информации журналиста «Известий» Алексея Полторанина, тогда оттуда смог выбраться только один пожилой мужчина.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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